أكثر من نصف دول العالم على القائمة الأمريكية للتحذير من السفر

الولايات المتحدة - (أ.ش.أ)

أضافت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) المزيد من الدول إلى قائمة التحذير من السفر حيث توسعت لتشمل أكثر من نصف دول العالم.

ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية الثلاثاء فإن هناك نحو 130 دولة تم رفع درجة التحذير من السفر إليها إلى قائمة المراكز الأمريكية إلى المستوى عالي الخطورة ومن بين هذه الدول أرمينيا وكوبا واسرائيل واليابان وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأوصت المراكز الأمريكية المواطنين بتجنب السفر إلى هذه المقاصد لكنها أشارت إلى أنه لو كان السفر ضروريا إلى مثل هذه الدول فينبغي التأكد من أن المسافر محصن بصورة كاملة ضد فيروس كورونا.

‏وكانت المراكز الأمريكية قد أضافت في الأسبوع الماضي كلا من المكسيك والبرازيل وسنغافورة إلى القائمة بسبب ارتفاع معدلات الإصابة في فيروس كورونا كوفيد ‏19 في تلك الدول.

‏وحسب سي إن إن ، فإنه يتم إدراج الدولة ضمن قائمة المستوى الرابع عندما يبلغ معدل الإصابة فيها إلى 500 إصابة في كل 100,000 شخص وأنه تم رصد تسجيلها خلال فترة ال 28 ‏يوما الماضية

وأدرجت المراكز الأمريكية بصورة منتظمة المزيد من الدول إلى قائمة والتحذير التحذير من السفر بسبب انتشار الإصابات بمتحور أوميكرون حول العالم وقد أضافت في شهر يناير الماضي فقط 22 دولة إلى هذه القائمة.