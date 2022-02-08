يونيسيف: 5.5 مليون طفل في القرن الإفريقي مهددون بسوء التغذية الحاد

سويسرا - (أ ش أ)

قال محمد فال المدير الإقليمي لمنظمة يونيسيف لشرق وجنوب إفريقيا، اليوم الثلاثاء، إن حوالي 5.5 مليون طفل حاليًا في بلدان القرن الإفريقي (إريتريا وأثيوبيا وكينيا والصومال) مهددون بسوء التغذية الحاد، بسبب أزمة الجفاف التي تضرب المنطقة.

وأعرب فال، عن خشية المنظمة من أن يرتفع هذا العدد بنسبة 50 % إذا لم تهطل الأمطار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال مسؤول المنظمة الدولية إن حوالي 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة في الصومال وحده معرضون لخطر سوء التغذية، مشيرًا إلى أن العائلات تتخذ تدابير صارمة للبقاء على قيد الحياة، وفي كثير من الحالات مغادرة منازلهم، مما يعرض الأطفال بشكل خاص للخطر، مشددًا على أن الأزمة تتطلب استجابة جماعية لضمان الوصول إلى المياه النظيفة والتغذية والأماكن الآمنة للأطفال.

وأكدت يونيسيف أنها بحاجة إلى دعم مالي عاجل، وقالت إن نداءها الإنساني الحالي يقدر بـ123 مليون دولار للبلدان الأربعة لتغطية الاحتياجات المنقذة للحياة للفئات الأكثر ضعفًا حتى نهاية يونيو 2022، لمنع وقوع كارثة للأطفال وأسرهم، مناشدًا المجتمع الدولي بضرورة التحرك بسرعة.