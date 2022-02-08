وزيرا خارجية بريطانيا وروسيا يبحثان الأزمة الأوكرانية الخميس المقبل

روسيا - (أ ش أ)

أكدت سفارة بريطانيا لدى روسيا أن وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، تعتزم لقاء نظيرها الروسي سيرجي لافروف بعد غد الخميس في العاصمة الروسية موسكو، إلا أنها لم تشر إلى مزيد من التفاصيل حول الملفات التي سيركز عليها اللقاء.

وكانت تقارير لوسائل إعلام غربية قد أشارت إلى أن ليز تروس ستذهب في زيارة لروسيا بعد غد.

ويشهد اليوم حركة دبلوماسية تهدف إلى محاولة نزع فتيل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا، إذ يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يلتقي المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن.