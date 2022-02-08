السعودية والأمم المتحدة تبحثان جهود التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية

السعودية - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الثلاثاء بالرياض، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، الجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، ومنها مبادرة المملكة في هذا الشأن.

وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أنه تم استعراض برامج الدعم الإنساني والتنموي التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بهدف التخفيف من معاناة الشعب اليمني، إلى جانب بحث أوجه تعزيز التنسيق المشترك بين المملكة والأمم المتحدة لدعم الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لإيقاف الانتهاكات الإنسانية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي بحق الشعب اليمني، والتي تعطل بدورها جميع الحلول السياسية لإنهاء الأزمة اليمنية.