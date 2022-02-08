حصيلة ضحايا إعصار "باتسيراي" في مدغشقر تتجاوز 40 شخصا

05:01 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
حصيلة ضحايا إعصار "باتسيراي" في مدغشقر تتجاوز 40 شخصا

الإعصار باتسيراي في المحيط الهندي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات:

تجاوزت حصيلة ضحايا إعصار "باتسيراي" في جمهورية مدغشقر 40 قتيلا، حسبما أفادت به وسائل إعلام محلية، نقلا عن خبراء والسلطات المحلية، اليوم الثلاثاء.

ونقلت صحيفة Madagascar Tribune عن مكتب إدارة المخاطر والكوارث في الجزيرة قوله إن عدد الضحايا ارتفع من 20 أمس الاثنين إلى 35، لكنها أشارت إلى أن السلطات في بعض مناطق البلاد قدموا معلومات عن 12 قتيلا لم يتم إدراج أسمائهم في قائمة الضحايا بعد.

وبلغ إعصار "باتسيراي" الاستوائي ليل السبت إلى الأحد الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر الواقعة في المحيط الهندي، وصاحبته أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها 165 كم في الساعة، وذلك بعد أن اجتاح جزيرة "ريونيون" الفرنسية.

وضرب الإعصار أولا منطقة ساحلية زراعية من مدغشقر تمتد على طول 150 كلم، وذات كثافة سكانية منخفضة، قبل أن يتجه غربا إلى داخل البلاد، مسببا فيضانات في الأنهر دمرت حقول الأرز، "خزان" مدغشقر في وسط البلاد، بحسب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

وأفادت المنظمة الدولية بأن "الإعصار دمر أسقف مئات المدارس والمراكز الصحية".

إعصار باتسيراي ضحايا إعصار باتسيراي جمهورية مدغشقر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أبوظبي تُعلن نقل مباراة الأهلي وبالميراس عبر قناتها الخاصة على يوتيوب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا