اليابان تنظر في تمديد الحالة شبه الطارئة المفروضة لاحتواء تفشي كورونا

04:30 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
اليابان تنظر في تمديد الحالة شبه الطارئة المفروضة لاحتواء تفشي كورونا

اليابان

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

طوكيو – (أ ش أ):

تعتزم السلطات اليابانية، النظر في تمديد الحالة شبه الطارئة المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث تواصل نسبة الإصابات في الارتفاع لمستويات عالية تنذر بالخطر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - في نشرتها الإنجليزية اليوم الثلاثاء - أن تدابير الحالة شبه الطارئة لمكافحة "كورونا" معمول بها حاليًا في 35 محافظة من أصل 47 محافظة يابانية، ومن المقرر أن ينتهي العمل بها في 13 من فبراير الجاري في طوكيو و12 محافظة أخرى.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو إن العاصمة و11 محافظة أخرى طلبت تمديد العمل بالإجراءات المفروضة، ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، وأعضاء آخرون في مجلس الوزراء التفاصيل غدًا الأربعاء.

من جانبه، أوضح رئيس لجنة الخبراء بشأن الجائحة التابعة للحكومة اليابانية أن معدل الزيادة في الإصابات تباطأ في الكثير من المناطق بالمقارنة مع الأسبوع الماضي، وعلى الرغم من ذلك لم يحن بعد وقت التخلي عن الحذر.

تجدر الإشارة إلى أن السلطات اليابانية، سجلت أكثر من 92 ألف إصابة جديدة بالفيروس، اليوم الثلاثاء، من بينها 17 ألفًا و113 إصابة جديدة تم تسجيلها في العاصمة طوكيو.

هذا المحتوى من

Asha
اليابان فيروس كورونا السلطات اليابانية كوفيد-19

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2272

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

2147

متعافون اليوم

441923

إجمالي الإصابات

22993

إجمالي الوفيات

374479

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. أبوظبي تُعلن نقل مباراة الأهلي وبالميراس عبر قناتها الخاصة على يوتيوب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا