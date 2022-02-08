رئيس كازاخستان يبدأ غدا زيارة لروسيا لتطوير "شراكة استراتيجية"

04:25 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
رئيس كازاخستان يبدأ غدا زيارة لروسيا لتطوير "شراكة استراتيجية"

قاسم جومارت توكاييف

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موسكو- (د ب أ):

يبدأ رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف يوم غد الأربعاء زيارة عمل إلى روسيا تستمر يومين.

وكتب المتحدث باسم الرئاسة الكازاخستانية، بيريك والي، اليوم الثلاثاء، على موقع فيسبوك إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يجتمع توكاييف مع بوتين غدا في موسكو، حيث سيتم النظر في "آفاق تطوير شراكة استراتيجية كازاخستانية روسية متعددة الجوانب"، وفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

يشار إلى أن كازاخستان شهدت، مطلع العالم الحالي، موجة احتجاجات عنيفة. وكانت الاضطرابات بدأت بتظاهرات في غرب البلاد احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود، ولكنها سرعان ما تحولت إلى تمرد وأعمال شغب.

وتمكنت السلطات بمساعدة قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهي تحالف عسكري تقوده روسيا ويضم دولا سوفيتية سابقة، من استعادة الأمن والاستقرار في عموم البلاد.

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