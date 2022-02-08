فايزر تزيد من توقعات إيراداتها المتعلقة باللقاح المضاد لكورونا في عام 2022

04:19 م الثلاثاء 08 فبراير 2022
فايزر تزيد من توقعات إيراداتها المتعلقة باللقاح المضاد لكورونا في عام 2022

حبوب فايزر لكرونا

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نيويورك- (د ب أ):

قالت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فايزر"، إنها قد تجاوزت هدفها بتصنيع 3 مليارات جرعة من لقاح "كوميرناتي" المضاد لمرض "كوفيد -19" والخاص بـ "فايزر/بيونتك"، في عام 2021.

كما زادت الشركة العملاقة من توجيه الإيرادات الخاصة باللقاح خلال عام 2022، مما يعكس الجرعات المتوقع أن يتم تسليمها بموجب عقود التوريد التي تم توقيعها بداية من أواخر يناير الماضي.

وأصدرت الشركة توجيهات مالية للعام المقبل، والتي في حال تم تحقيقها ستمثل أعلى مستوى من الإيرادات السنوية في تاريخها.

كما أصدرت "فايزر" أيضا توقعاتها طويلة الأجل بشأن مرض "كوفيد -19"، حيث قالت إن الفيروس قادر على التحور في كثير من الأحيان. وأشارت الشركة إلى إمكانية إصابة الاشخاص بنفس السلالة من الفيروس مرة أخرى، أو بسلالات مختلفة بمرور الوقت.

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