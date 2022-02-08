مقتل 3 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة

الضفة المحتلة- (أ ف ب):

قتل ثلاثة فلسطينيين الثلاثاء برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية وشرطة حرس الحدود الإسرائيلية.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب "استشهاد ثلاثة مواطنين، أطلق الاحتلال النار عليهم في نابلس".

وفي بيان أشارت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية إلى "تحييد خلية إرهابية من منطقة نابلس ... كانت مسؤولة عن عمليات إطلاق نار ضد قوات الجيش الإسرائيلي والمدنيين الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة".

وأكد البيان مقتل "ثلاثة إرهابيين مسلحين كانوا في السيارة خلال الاشتباكات مع القوات الأمنية" مضيفة "لم يصب أحد من القوات الإسرائيلية".

وقالت الشرطة حرس الحدود إن الحادثة جاءت "نتيجة عملية استخباراتية مشتركة بين قوات اليمام والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)".

واليمام هي وحدة مكافحة الإرهاب الإسرائيلية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية أن جنودا إسرائيليين كانوا في مركبة مدنية، اعترضوا سيارة فلسطينية وأطلقوا النار على من بداخلها بشكل مباشر، ما أدى إلى مقتل الشبان الثلاثة.

وأوضحت المصادر نفسها انسحاب القوة الإسرائيلية ونقل الجثامين إلى مستشفى رفيديا في نابلس حيث تجمع مئات الفلسطينيين.

واطلعت وكالة فرانس برس على مقطع فيديو يظهر السيارة التي اخترقتها عشرات الطلقات النارية في وضح النهار في حي المخفية في المدنية.

وأفادت مصادر في حركة فتح الفلسطينية أنه عرف بين "الشهداء وأدهم مبروك ومحمد الدخيل".

وأضافت تلك المصادر أنهم "محسوبون على كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح" التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967، ويعيش فيها اليوم حوالي ثلاثة ملايين فلسطيني، بالإضافة إلى نحو 475 ألف مستوطن اسرائيلي في مستوطنات يصنفها المجتمع الدولي على أنها غير شرعية. وتشهد الضفة الغربية بشكل منتظم مواجهات بين مواطنين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية التي تنفذ بين الحين والآخر اقتحامات لاعتقال مطلوبين.