تركيا تبدأ التطعيم بلقاح "توركوفاك" المحلي

10:39 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
تركيا تبدأ التطعيم بلقاح "توركوفاك" المحلي

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أنقرة- (د ب أ):

بدأت تركيا عملية التطعيم بلقاح "توركوفاك" المحلي المضاد لفيروس كورونا في كافة ولايات البلاد، وذلك انطلاقا من المستشفيات والمدن الطبية.

وكتب وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر، الثلاثاء، أن اللقاح المحلي "توركوفاك" وصل إلى جميع الولايات.

ودعا الجميع إلى تلقي اللقاح حتى لا يبقى مواطن من غير تطعيم، وفقا لما نقلته وكالة "بلومبرج".

وطورت جامعة "أرجييس" بولاية قيصري وسط تركيا، لقاح "توركوفاك" بالتعاون مع رئاسة المعاهد الصحية التابعة لوزارة الصحة.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في نوفمبر من عام 2020، فيما تم التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في فبراير 2021. وفي أغسطس الماضي بدأت الجامعة اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها على المتطوعين.

وسجلت تركيا إجمالا أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا ونحو89 ألف حالة وفاة، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 143 مليونا.

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