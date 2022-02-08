بيلاروسيا وروسيا تتفقان على تقديم مساعدات إنسانية لسوريا

10:35 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
بيلاروسيا وروسيا تتفقان على تقديم مساعدات إنسانية لسوريا

بيلاروسيا وروسيا

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مينسك- (أ ش أ):

اتفقت الحكومة البيلاروسية والحكومة الروسية على مسودة اتفاقية تعاون بينهما بشأن تقديم مساعدات إنسانية إلى سوريا.

وأفادت وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة الروسية وافقت على مشروع اتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة بيلاروسيا بشأن التعاون في تقديم المساعدات الإنسانية لسوريا.

وذكرت الوكالة أنه تم الاتفاق على الوثيقة مع وزارة الدفاع الروسية ووزارة الخارجية الروسية والهيئات التنفيذية الفيدرالية المعنية الأخرى والمحكمة العليا للاتحاد الروسي ولجنة التحقيق في الاتحاد الروسي.

ووجهت الحكومة الروسية وزارتي الدفاع والخارجية في روسيا لإجراء محادثات مع الجانب البيلاروسي، وعند التوصل إلى اتفاق للتوقيع على الوثيقة نيابة عن الحكومة الروسية يمكن إجراء تغييرات طفيفة على مسودة الوثيقة بشرط ألا تكون ذات طبيعة أساسية، وفقا لقرار مجلس الوزراء الروسي.

وتنظم الوثيقة مشاركة القوات البيلاروسية في مهام لتقديم المساعدة الإنسانية لسوريا بالتعاون مع القوات الروسية، وستشارك القوات البيلاروسية في أنشطة إنسانية حصرية خارج منطقة النزاع.

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