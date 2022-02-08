تدريبات بحرية روسية في المحيط الأطلسي لمكافحة القرصنة

08:48 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
تدريبات بحرية روسية في المحيط الأطلسي لمكافحة القرصنة

تدريبات بحرية

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موسكو- (د ب أ):

أجرت وحدات تابعة لسفن الأسطول الشمالي الروسي في الجزء الشمالي الشرقي من المحيط الأطلسي تدريبات لمكافحة القراصنة، بحسب ما أفادت به الدائرة الصحفية للأسطول في بيان.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن البيان أن "مفرزة من السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي أجرت تمرينا لقمع القرصنة في مناطق الشحن المكثف. وحضر التدريب وحدات من مشاة البحرية ... وتم الاعتماد على أطقم طراد الصواريخ المارشال أوستينوف، والفرقاطة الأدميرال كاساتونوف والسفينة المضادة للغواصات /نائب الأدميرال كولاكوف/".

ونقلت الخدمة الصحفية عن قائد مفرزة السفن الحربية التابعة للأسطول الشمالي إيجور نيكيتين قوله: "إن ضمان سلامة الملاحة المدنية في مختلف المناطق هو أحد العناصر المهمة لعمل المفرزة، ويجب أن يكون الأفراد في حالة استعداد دائم للقيام بهذه المهام بسرعة وكفاءة".

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