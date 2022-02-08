الإمارات وأمريكا تبحثان مجالات التعاون الدفاعية والعسكرية



أبوظبي-(أ ش أ):

بحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، خلال لقائه، مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث ماكنزي، عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان ــ خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، في أبوظبي ، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية ـــ علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الشؤون والمجالات الدفاعية والعسكرية.