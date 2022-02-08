397 مليونا و203 آلاف و846 حالة.. إجمالي إصابات كورونا في العالم

08:18 ص الثلاثاء 08 فبراير 2022
397 مليونا و203 آلاف و846 حالة.. إجمالي إصابات كورونا في العالم

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

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واشنطن-(أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفع إلى 397 مليونا و203 آلاف و846 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت قناة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و749 ألفا و997 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 76 مليونا و878 ألفا و712 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 42 مليونا و272 ألفا و14 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بــ 26 مليونا و616 ألفا و14 حالة.

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Asha
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