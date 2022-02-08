البنتاجون: روسيا قادرة على تخفيف التوترات من خلال سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا



واشنطن-(أ ش أ):

أعربت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون عن اعتقادها بأنه لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية من أجل إيجاد حل للأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك، وفق ما نشرته وزارة الدفاع عبر موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي للمتحدث باسم البنتاجون جون كيربي.

وقال كيربي: "لا يزال هناك وقت ومكان للدبلوماسية، وما زلنا نعتقد أن هناك طريقا دبلوماسيا للمضي قدما"، مضيفا أن روسيا قادرة على تخفيف التوترات "بسهولة" من خلال سحب بعض قواتها من الحدود مع أوكرانيا.

ومن جهة أخرى، لفت المتحدث الأمريكي إلى أن البنتاجون لا يرى تهديدات مباشرة من روسيا ضد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

وأوضح :"ما زلنا نشهد قوات كبيرة تستمر في تجديد القوات الروسية التي نشرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الجنوب، في شبه جزيرة القرم وعلى طول الحدود الأوكرانية، بما في ذلك في بيلاروسيا، ولكن لا يوجد شيء يمكن توجيهه بشكل مباشر ضد الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".



ووفقا لكيربي، لاحظ البنتاجون نقل قوات روسية إضافية إلى حدود أوكرانيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت 3000 جندي في بولندا ورومانيا وألمانيا، وسط توترات بشأن أوكرانيا.