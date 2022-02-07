بعد توقف 3 أعوام.. استئناف الرحلات الجوية بين بوشهر ودبي

11:54 م الإثنين 07 فبراير 2022
بعد توقف 3 أعوام.. استئناف الرحلات الجوية بين بوشهر ودبي

إيران

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طهران - (د ب ا)

أعلن مساعد محافظ بوشهر للشؤون الاقتصادية علي باستين عن استئناف الرحلات الجوية بين بوشهر جنوب إيران، ودبي في الإمارات العربية المتحدة، بعد توقف 3 أعوام.

وقال باستین، في تصريح صحفي اليوم الاثنين: إن العديد من رجال الاعمال والناشطين الاقتصاديين والسياح والناشطين العلميين في محافظة بوشهر بحاجة الى السفر الى دبي فيما الغيت الرحلات بين بوشهر ودبي منذ 3 أعوام، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ولفت إلى أن متابعة شركة الخطوط الجوية الإيرانية لاستئناف هذا الخط الجوي بين بوشهر ودبي منذ عدّة أشهر حيث تم تخصيص طائرة من طراز إيرباص 320 بسعة 148 راكبا وقادرة على حمل أمتعة بوزن طنين.

وعدّ الاهداف الرئيسية لهذه الرحلات اقتصادية وتجارية وسياحية الطابع، لافتا إلى أنها ستترك تأثيرات ايجابية على الاقتصاد والأعمال وتحوز على رضا المسافرين.

ونوه إلى أن رحلتين يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع سيتم تسييرهما في هذا الخط الجوي.

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