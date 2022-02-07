بايدن للمستشار الألماني: برلين من أقرب حلفاء أمريكا

09:41 م الإثنين 07 فبراير 2022
بايدن للمستشار الألماني: برلين من أقرب حلفاء أمريكا

جو بايدن

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واشنطن - (د ب أ)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن والمستشار الألماني أولاف شولتس وحدة بلديهما وذلك خلال لقائهما في البيت الأبيض اليوم الاثنين.

وخلال المحادثات التي أجراها بايدن مع شولتس في المكتب البيضاوي، قال الرئيس الأمريكي إن "ألمانيا واحد من أقرب حلفاء أمريكا" معربا عن تطلعه إلى التعاون الوثيق بين واشنطن وبرلين.

وقال شولتس: "مرحبا. نحن أقرب الحلفاء ونتعاون معا بشكل وثيق، وهذا أمر ضروري لاتخاذ خطوات يتعين علينا اتخاذها على سبيل المثال في مكافحة العدوان الروسي على أوكرانيا".

ووصف شولتس اللقاء بأنه لقاء مهم في وقت مهم للغاية.

تجدر الإشارة إلى أن شولتس يقوم حاليًا بأول زيارة رسمية له للبيت الأبيض منذ توليه مهام منصبه قبل شهرين. وسيعقد الزعيمان مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بعد اللقاء.

ويواجه شولتس اتهامات من بعض شركاء ناتو بممارسة ضغط أقل من اللازم على روسيا في الأزمة الأوكرانية، كما تعالت الولايات المتحدة الأصوات المشككة في إمكانية الاعتماد على ألمانيا في حال وقوع خطر في الصراع الأوكراني. وتنفي روسيا نيتها غزو أوكرانيا.

جو بايدن أولاف شولتس البيت الأبيض المكتب البيضاوي

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