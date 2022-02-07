الرئيس التونسي: حل المجلس الأعلى للقضاء صار ضروريًا

تونس - (د ب أ)

قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن حل المجلس الأعلى للقضاء صار ضروريًا، متعهدًا في نفس الوقت بعدم التدخل في القضاء.

وجاء تصريح الرئيس سعيد خلال لقائه رئيسة الحكومة نجلاء بودن بالقصر الرئاسي عبر مقطع فيديو بثته الصفحة الرسمية للرئاسة، في وقت يتصاعد فيه الجدل بشأن خطوته المفاجئة بحل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال سعيد: "هناك مشروع نص يجري إعداده بعد أن كنت أعلنت عن حل المجلس الأعلى للقضاء. هنا أريد أن أطمئن الجميع في تونس وخارج تونس أنني لن أتدخل في القضاء أبدًا. وأنني لم ألجأ إلى الحل إلا لأنه صار ضرورة".

وتابع الرئيس التونسي قائلا: "الواجب والمسؤولية التاريخة اقتضت أن يتم وضع حد لهذه المهازل".

ووجه سعيد انتقادات متكررة للقضاء منذ إعلانه التدابير الاستثنائية في يوليو الماضي وتجميده البرلمان، بدعوى تفشي الفساد في أجهزته والتباطؤ في البت في قضايا ترتبط بجرائم انتخابية تعود إلى انتخابات 2019 واغتيالات سياسية تعود إلى سنوات.

واتهم سعيد المجلس بوجود اختراقات حزبية داخله، فيما رفض المجلس تلك الاتهامات.