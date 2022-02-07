قوة مكافحة الإرهاب الليبية تنشر دورياتها بمناطق تشهد نشاطًا لداعش

ليبيا - (أ ش أ)

أكدت قوة مكافحة الإرهاب الليبية، البدء الفعلي في تفعيل دورياتها الأمنية والعسكرية واسعة النطاق في المناطق الصحراوية التي تشهد نشاطا وتحركا لتنظيم "داعش" الإرهابي والتي كان أخر أفعالها الإجرامية التفجير الإرهابي بمنطقة القطرون جنوب ليبيا.

وأوضحت قوة مكافحة الإرهاب في بيان، وفقا لوكالة الأنباء الليبية اليوم الاثنين، إنه وبناء على توجيهات القائد الأعلى للجيش الليبي، وتعليمات آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين باشرت دوريات أمنية وعسكرية معززة بالآليات المتوسطة والثقيلة والجنود والضباط في الانتشار والتحرك نحو المناطق الصحراوية التي تشهد نشاطا للتنظيم الإرهابي "داعش".

وأكدت قوة مكافحة الإرهاب أنها ستقوم بملاحقة جميع أوكار التنظيمات الإرهابية أينما حلت داخل ليبيا.