سوريا والإمارات تتفقان على توقيع مذكرة تفاهم لأرشفة القطع الأثرية السورية

سوريا - (أ ش أ)

اتفقت وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة مشوح، مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورا الكعبي، على توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والدعم بما في ذلك في مجال أرشفة القطع الأثرية السورية في ظل ما تعرضت له أثناء الحرب الإرهابية على سوريا.

واستعرض الجانبان، خلال اجتماعهما اليوم الاثنين بأبوظبي، وفقًا لوكالة الأنباء السورية سبل تطوير علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية بما فيها الآثار والموسيقى واللغة العربية، مؤكدين على أهمية القطع الأثرية السورية كمشروع ذي أهمية كبرى، حيث أكدت الدكتورة مشوح استمرار العمل الجدي في هذا المجال.

وشدد الجانبان، على أهمية اللغة العربية كجزء من الهوية العربية ما يجعل المحافظة عليها وتطويرها لتصبح أكثر مرونة أمرًا ملحًا للغاية.

وقدمت وزيرة الثقافة السورية عرضًا لجهود وزارة الثقافة في المحافظة على استمرار العمل الثقافي رغم الحرب على سورية والحصار الجائر المفروض عليها وعلى شعبها.