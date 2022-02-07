سوريا والإمارات تتفقان على توقيع مذكرة تفاهم لأرشفة القطع الأثرية السورية

09:04 م الإثنين 07 فبراير 2022
سوريا والإمارات تتفقان على توقيع مذكرة تفاهم لأرشفة القطع الأثرية السورية

لبانة مشوح

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

سوريا - (أ ش أ)

اتفقت وزيرة الثقافة السورية الدكتورة لبانة مشوح، مع وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية نورا الكعبي، على توقيع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات والدعم بما في ذلك في مجال أرشفة القطع الأثرية السورية في ظل ما تعرضت له أثناء الحرب الإرهابية على سوريا.

واستعرض الجانبان، خلال اجتماعهما اليوم الاثنين بأبوظبي، وفقًا لوكالة الأنباء السورية سبل تطوير علاقات التعاون بين الجانبين في المجالات الثقافية بما فيها الآثار والموسيقى واللغة العربية، مؤكدين على أهمية القطع الأثرية السورية كمشروع ذي أهمية كبرى، حيث أكدت الدكتورة مشوح استمرار العمل الجدي في هذا المجال.

وشدد الجانبان، على أهمية اللغة العربية كجزء من الهوية العربية ما يجعل المحافظة عليها وتطويرها لتصبح أكثر مرونة أمرًا ملحًا للغاية.

وقدمت وزيرة الثقافة السورية عرضًا لجهود وزارة الثقافة في المحافظة على استمرار العمل الثقافي رغم الحرب على سورية والحصار الجائر المفروض عليها وعلى شعبها.

هذا المحتوى من

Asha
لبانة مشوح وزيرة الثقافة السورية الإمارات أرشفة القطع الأثرية السورية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| صلاح على رأس 3 نجوم مصريين بالتشكيل المثالي لكأس أمم أفريقيا 2021

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا