الكرملين: بوتين لن يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

روسيا - (أ ش أ)

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف "الكرملين"، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن بأي شكل من الأشكال.

وقال بيسكوف ،في تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن بوتين ليس لديه أي خطط للمشاركة في مؤتمر ميونيخ بأي شكل من الأشكال، سواء بشكل شخصي أو عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يشارك حوالي 35 رئيس دولة وحكومة في "مؤتمر ميونيخ للأمن" في الفترة من 18 إلى 20 فبراير، ومن المرجح أن يمثل الولايات المتحدة نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتوني بلينكين.

كما سيرأس الوفد الألماني المستشار أولاف شولتز، ويعتزم أيضًا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المشاركة.