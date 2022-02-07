عون يبحث الاتصالات مع البنك الدولي لتمويل استيراد الغاز من مصر والأردن

لبنان - (أ ش أ)

اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج الاتصالات الجارية مع البنك الدولي لتمويل عملية استيراد الكهرباء والغاز من مصر وسوريا والأردن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض بمقر الرئاسة بقصر بعبدا.

وبحث عون مع فياض المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في جلسات مجلس الوزراء.

كما تناول اللقاء استعراض ملاحظات الوزير فياض على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والتي ناقشها المجلس على مدار الأيام الماضية.