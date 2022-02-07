عون يبحث الاتصالات مع البنك الدولي لتمويل استيراد الغاز من مصر والأردن

08:57 م الإثنين 07 فبراير 2022
عون يبحث الاتصالات مع البنك الدولي لتمويل استيراد الغاز من مصر والأردن

الرئيس اللبناني ميشال عون

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لبنان - (أ ش أ)

اطلع الرئيس اللبناني ميشال عون على نتائج الاتصالات الجارية مع البنك الدولي لتمويل عملية استيراد الكهرباء والغاز من مصر وسوريا والأردن.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بوزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور وليد فياض بمقر الرئاسة بقصر بعبدا.

وبحث عون مع فياض المعطيات المتعلقة بخطة الكهرباء وسبل استكمالها في ضوء المناقشات التي دارت في جلسات مجلس الوزراء.

كما تناول اللقاء استعراض ملاحظات الوزير فياض على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام الحالي والتي ناقشها المجلس على مدار الأيام الماضية.

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Asha
ميشال عون البنك الدولي تمويل استيراد الغاز مصر الأردن

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