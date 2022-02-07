بيربوك تؤكد تضامن ألمانيا مع أوكرانيا

كييف - (د ب أ)

حاولت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك تبديد شكوك أوكرانيا في دعم بلادها رغم رفض برلين توريد أسلحة إلى كييف.

وخلال زيارتها الحالية للعاصمة الأوكرانية كييف، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، اليوم الاثنين: "سنعمل كل ما يلزم لضمان عدم حدوث مزيد من التصعيد".

وأضافت بيربوك: "نحن نقف بدون أي تردد مع وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

كانت أوكرانيا أبلغت الحكومة الألمانية في الأسبوع الماضي بقائمة أسلحة ترغب كييف في الحصول عليها، غير أن المستشار الألماني أولاف شولتس عاد وأكد أمس الأحد رفض ألمانيا لتوريد أسلحة إلى مناطق الأزمات.

وفي أعقاب لقائها مع نظيرها الأوكراني دميترو كوليبا، قالت بيربوك إن الشيء "المعرض للخطر ليس شيئا لا يقل عن السلام في أوروبا. وقوتنا الكبرى تتمثل في وحدتنا في هذا الموقف شديد الخطورة".

وتابعت بيربوك أن تضامن ألمانيا "يسري بالنسبة لأوكرانيا كدولة ويسري في المقام الأول بالنسبة للناس في أوكرانيا".

وثمة مخاوف كبرى على المستوى الدولي من إمكانية قيام روسيا بغزو الجمهورية السوفيتية السابقة. وفي المقابل تنفي روسيا وجود أي خطط لغزو جارتها.

وعن قضية توريد أسلحة إلى أوكرانيا، قال كوليبا إن هناك وجهات نظر مختلفة ومعروفة بشأن هذه القضية وأضاف خلال المؤتمر الصحفي مع بيربوك: "وجدنا اليوم نقاط التقاء وننتظر قرار الحكومة الألمانية".

وصرح بيربوك قائلا: "انالينا لم تضغط علي لتقديم أي تنازلات سواء في اجتماع اليوم أو قبل ذلك" مشيرا إلى أن بلاده لا تزال تصر على خطوطها الحمراء ومن ذلك عدم إجراء حوار مباشر مع ممثلي الانفصاليين في شرق أوكرانيا.