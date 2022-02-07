علماء يتهمون سياسيين بتشويه سمعة عقار أسترازينيكا

لندن - (بي بي سي)

انتقدت شخصيات علمية بارزة، يُنسب لها الفضل في تطوير اللقاح المضاد لكورونا الذي أنتجته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية، سياسيين بالإضرار بسمعة اللقاح، وبإبطاء حجم توزيعه في العالم، الأمر الذي قد يكون نجم عنه فقدان مئات الآلاف من الأرواح.

وقد أدان السير جون بيل الأستاذ بجامعة أكسفورد البريطانية ما وصفه بالسلوك السيئ من قبل السياسيين.

وواجه اللقاح الذي كان من بين أوائل الأمصال التي أُنتجت على نطاق واسع وبيع بسعر التكلفة، صعوبات جمَة في قبوله في الاتحاد الأوروبي، كما رفضت إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الموافقة على استخدامه في البلاد.

وقد شكَك العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في البداية في فعالية لقاح أسترا زينيكا، وأعربت عن مخاوفها باحتمال تسبَبه في حدوث آثار جانبية على من يتلقونه.