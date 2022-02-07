وزيرة خارجية ألمانيا تعتزم زيارة مصر وعقد مباحثات مع شكري

06:31 م الإثنين 07 فبراير 2022
وزيرة خارجية ألمانيا تعتزم زيارة مصر وعقد مباحثات مع شكري

انالينا بيربوك

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مصر - (أ ش أ)


أعلنت سفارة ألمانيا بالقاهرة أن وزيرة الخارجية أنّالينا بيربوك ستبدأ أول زيارة لها إلى مصر يوم الجمعة المقبل، حيث تلتقي بنظيرها سامح شكري لبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.
وأوضحت السفارة الألمانية في بيان اليوم الاثنين، أن بيربوك سوف تستعرض، خلال زيارتها التي تستمر يومين، مجالات محتملة للتعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والذي من المقرر أن تستضيفه مصر.
وقال سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان "سعيد بهذه الزيارة المبكرة لوزيرة خارجية ألمانيا، والتي تشير إلى رغبتنا في مواصلة الحوار رفيع المستوى مع مصر فيما يتعلق بالموضوعات الإقليمية والثنائية، وكذلك ما يتعلق بالتعاون الدولي في مجال حماية المناخ".

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Asha
أنّالينا بيربوك ألمانيا سامح شكري

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