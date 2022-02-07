بقعة زيت على امتداد أميال بعد انفجار سفينة إنتاج نفط في نيجيريا

06:21 م الإثنين 07 فبراير 2022
بقعة زيت على امتداد أميال بعد انفجار سفينة إنتاج نفط في نيجيريا

ارشيفية

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لاجوس - (د ب أ)

كشفت صور الأقمار الاصطناعية التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية حللتها شركة "كايروس إس إيه إس" المعنية بالتحليلات الجغرافية، أن السفينة "ترينيتي سبيريت" العائمة منذ عقود والقادرة على انتاج وتخزين نحو مليوني برميل من النفط التي انفجرت قبالة سواحل نيجيريا الأسبوع الماضي تركت بقعة من الزيت في المحيط تمتد لعدة أميال، وذلك حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ونقلت بلومبرج عن كونياكي ساساكي المسؤول بمؤسسة المحيطات والشواطئ، الذي سبق له فحص العديد من حوادث التسريب، قوله إنه يبدو أن عرض البقعة يصل إلى 5 كيلومترات (1ر3 ميل ) وطولها 30 كيلومترا .

ولم يتمكن ساساكي من تقدير حجم النفط الخام المتسرب من الصور كما أن نيجيريا لم تكشف عن أي تقدير رسمي لحجم النفط المتسرب.

انفجار سفينة نفط نيجيريا بقعة زيت وكالة الفضاء الأوروبية

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