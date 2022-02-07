مباحثات سعودية أمريكية لتعزيز العلاقات بين البلدين

06:09 م الإثنين 07 فبراير 2022
مباحثات سعودية أمريكية لتعزيز العلاقات بين البلدين

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

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السعودية - (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الاثنين في الرياض، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى بالإنابة يائيل لامبرت، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية والولايات المتحدة في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وناقشا كذلك العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان بالمنطقة والعالم.

كما بحث الجانبان، الجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب والتطرف بأشكاله وصوره كافة، بالإضافة إلى الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق الإنسان اليمني، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي والتنمية في اليمن.

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Asha
فيصل بن فرحان بن عبدالله السعودية الإرهاب

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