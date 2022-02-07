"الخطوط الكويتية" تعلن فتح 17 وجهة جديدة بينها 3 مدن مصرية

05:42 م الإثنين 07 فبراير 2022
"الخطوط الكويتية" تعلن فتح 17 وجهة جديدة بينها 3 مدن مصرية

الخطوط الجوية الكويتية

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الكويت - (أ ش أ)

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الاثنين، إطلاق 17 وجهة سياحية جديدة لربط الكويت بالعالم، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الصيف، الذي يشهد انتعاشا ملحوظا في حركة السفر وتقديم خيارات عدة للمسافرين.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس معن رزوقي- في بيان صحفي اليوم- إن إجمالي عدد الوجهات التي تقدمها الشركة أصبحت 57 وجهة، موضحا أن الوجهات الجديدة ستبدأ اعتبارا من أول شهر مايو القادم.

وأضاف رزوقي أن تشغيل الوجهات والرحلات الجديدة ستشمل كل من منطقة "ملقا وموسكو وسراييفو ونيس وصلالة وشرم الشيخ وسوهاج والإسكندرية وميكانوس وبودروم وطرابزون وفيينا ومدريد وكازابلانكا ومانشيستر وكتمندو وكوالالمبور".

وأفاد بأن الخطوط الجوية الكويتية قامت باختيار وجهات متنوعة تعد من أهم الوجهات التي تركز عليها الشركة؛ نظرا لارتفاع الطلب عليها من قبل المسافرين من كافة الشرائح سواء بقصد السياحة أو الأعمال أو التعليم.

وأكد حرص الشركة الكويتية للوصول لأفضل مستويات التميز عبر خدماتها التي تقدمها لمسافريها، علاوة على تحسين وتطوير كافة الخدمات لتواكب أحدث ما يقدمه قطاع الطيران حول العالم ولتحقيق أهدافها المرجوة وتقديم أفضل الحلول.

وذكر أن إطلاق الوجهات الجديدة للخطوط الجوية الكويتية جاء ضمن استراتيجية ودراسات متأنية لجدوى هذه الخطوط وفائدتها على الشركة، كما أن ذلك يأتي تلبية للطلب المتنامي على هذه الأسواق الجديدة والتي تعد مهمة للمسافرين.

هذا المحتوى من

Asha
الخطوط الكويتية مدن مصرية حركة السفر موسم الصيف

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