مسؤول بالناتو: لا مؤشرات على وجود خطط روسية لمهاجمة دول البلطيق

ريجا - (د ب أ)

قال رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) إنه ليس هناك مؤشرات على أن موسكو تخطط لمهاجمة دول البلطيق، حتى مع تصاعد التوترات في أوروبا الشرقية وسط مخاوف من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء البلطيق عن الأدميرال روب باور القول خلال زيارة إلى ليتوانيا "حتى الآن لا نرى أي نية: لا نتوقع أي هجوم من روسيا على أراضي الناتو - سواء بشكل مباشر أو عبر بيلاروس".

وقال باور إن تعبئة القوات الروسية في بيلاروس يجب أن ينظر إليه من وجهة نظر عسكرية على أنه "مزيج من الاحتمالات".

ومن المقرر أن تبدأ روسيا مناورات عسكرية مشتركة مع بيلاروس تستمر عشرة أيام في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال باور إن هناك نحو 30 ألف جندي روسي في بيلاروس حاليا.

واتفق قائد الجيش الليتواني فالديماراس روبسيس مع باور في تقييم الوضع، قائلا إنه لا يرى "تهديدا مباشرا تكتيكيا أو عمليا في هذا الوقت".

وقال إنه بالنظر إلى قوات الناتو التي تتمركز في ليتوانيا، فسوف يكون تهديد البلاد عمل "غير مسؤول" و"حماقة".

يشار إلى أن الناتو عزز قواته في جناحه الشرقي بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.