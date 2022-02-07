إعصار باتسيراي يتسبب في مقتل 20 شخصا ونزوح الآلاف في مدغشقر

03:49 م الإثنين 07 فبراير 2022
إعصار باتسيراي يتسبب في مقتل 20 شخصا ونزوح الآلاف في مدغشقر

أرشيفية

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انتاناناريفو- (د ب ا):

لقى ما لا يقل عن 20 شخصا حتفهم عقب أن ضرب إعصار باتسيراي مدغشقر، وفقا لما قالته الحكومة اليوم الاثنين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدثة باسم وكالة إدارة الكوارث سونيا كارولي راي القول هاتفيا اليوم الاثنين إن 70 ألف شخص نزوحوا من منازلهم بسبب الاعصار.

وكانت التقديرات الأولية الاسبوع الماضي قد أظهرت أن نحو 580 ألف شخص ربما سوف يتعين عليهم ترك منازلهم بسبب الاعصار.

وقد تضررت البنية التحتية ومن بينها المدارس والطرق والجسور نتيجة للرياح القوية والأمطار الاستوائية.

إعصار باتسيراي انتاناناريفو مدغشقر

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