السعودية : فحص بي سي آر سلبي شرط القدوم لأداء العمرة

03:45 م الإثنين 07 فبراير 2022
السعودية : فحص بي سي آر سلبي شرط القدوم لأداء العمرة

أرشيفية

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الرياض- ( د ب أ):

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الاثنين عن تحديث ضوابط إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، مؤكدة على ضرورة فحص "بي سي آر" سلبي لفيروس كورونا .

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم إلى أنه "يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة تحصينهم، إحضار شهادة سلبية لفحص "بي سي آر"، معتمد، أو فحص (COVID- 19 Antigen Test) لعينة أُخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".

ولفتت إلى أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات بدءًا من الساعة الواحدة من صباح بعد غد الأربعاء .

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه يجب لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

وزارة الحج والعمرة الرياض فيروس كورونا

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