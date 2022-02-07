السعودية : فحص بي سي آر سلبي شرط القدوم لأداء العمرة

الرياض- ( د ب أ):

كشفت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم الاثنين عن تحديث ضوابط إجراءات الدخول إلى المملكة لأداء العمرة أو الزيارة، مؤكدة على ضرورة فحص "بي سي آر" سلبي لفيروس كورونا .

وأشارت الوزارة، في بيان لها اليوم إلى أنه "يجب على المعتمرين القادمين إلى المملكة بغض النظر عن حالة تحصينهم، إحضار شهادة سلبية لفحص "بي سي آر"، معتمد، أو فحص (COVID- 19 Antigen Test) لعينة أُخذت خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة".

ولفتت إلى أنه سيبدأ العمل بهذه الإجراءات بدءًا من الساعة الواحدة من صباح بعد غد الأربعاء .

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه يجب لمغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية (الثالثة) من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى ثلاثة أشهر من تلقي الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عامًا، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر في تطبيق (توكلنا).