جثمان الطفل ريان يوارى الثرى

الرباط- (د ب أ):

جرت بعد ظهر اليوم الاثنين مراسم تشييع جثمان الطفل المغربي "ريان".

وأدت حشود كبيرة صلاة الجنازة على الطفل، وسط حضور إعلامي واسع.

وكانت حادثة الطفل أثارت تعاطفا عربيا وعالميا واسعا بعدما ظل عالقا لأيام على عمق عشرات الأمتار في بئر بقرية إغران بمدينة شفشاون الواقعة شمال المغرب.

وقامت السلطات بجهود حثيثة لانتشال الطفل حيا، إلا أنه تم الإعلان فور انتشاله مساء أمس الأول السبت عن وفاته.

وأجرت السلطات تشريحا للجثمان للوقوف على السبب الدقيق للوفاة، إلا أنه لم يتم بعد الكشف عنه.