الكرملين: بإمكان دويتشه فيله مرافقة شولتس خلال زيارته لموسكو

03:05 م الإثنين 07 فبراير 2022
الكرملين: بإمكان دويتشه فيله مرافقة شولتس خلال زيارته لموسكو

الكرملين

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موسكو- (د ب أ):

على الرغم من حظر بث محطة "دويتشه فيله" الألمانية في روسيا، سيُسمح لفريق منها بمرافقة المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته لموسكو.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قوله اليوم الاثنين في موسكو: "إذا كان ممثلو دويتشه فيله ضمن مجموعة الصحفيين فسيكون بإمكانهم بالطبع العمل".

ومن المنتظر أن يصل شولتس إلى موسكو يوم الثلاثاء بعد القادم لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحظرت روسيا بث "دويتشه فيله" على أراضيها الأسبوع الماضي. في الوقت نفسه أمرت وزارة الخارجية الروسية بإغلاق مكتب مراسلي المحطة في موسكو وإلغاء تصاريحهم. وكانت موسكو ترد بذلك على حظر بث محطة "آر تي" الروسية الناطق باللغة الألمانية.

وهناك ارتباك في ألمانيا أيضا حول سفر فريق دويتشه فيله مع المستشار. وبحسب تقرير لصحيفة "تاجس شبيجل" الألمانية، رفض المكتب الإعلامي الاتحادي هذا الأمر في البداية. ومع ذلك، كتب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر: "لمنع أي سوء تفاهم: تمت دعوة دويتشه فيله لمرافقة المستشار خلال زيارته لموسكو".

وعادة ما يرافق المستشار على متن طائرته الحكومية مجموعة كبيرة من ممثلي وسائل الإعلام بناء على دعوة، لكنهم يدفعون تكاليف الرحلة بأنفسهم. وعادة ما يكون الطلب على المرافقة أكبر من عدد المقاعد المتوفرة على متن الطائرة. ويتطلب الأمر الحصول على تأشيرات من بعض الدول مثل روسيا.

الكرملين موسكو دويتشه فيله ديمتري بيسكوف

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