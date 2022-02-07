بعد حادثة ريان.. مسؤول أردني: جميع الآبار المهجورة بالمملكة يتم ردمها

وكالات:

أعلن الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه والري في الأردن، عمر سلامة، أن "جميع الآبار المهجورة وغير المجدية في المملكة يتم ردمها وإجراء اللازم بشكل فوري".

وقال سلامة لوكالة "عمون"، أن "جميع الآبار الارتوازية في الأردن مسيجة ومؤمنة بعناصر السلامة العامة كافة، لكون التسييج شرط أساسي لتشغيلها".

وأكد أن كل الآبار تخضع للرقابة الدورية بخصوص إجراءات السلامة العامة، مشيرا إلى أن جميع عيون الآبار الارتوازية صغيرة ومغلقة بالأصل.

وجاءت تصريحات وزارة المياه والري، بعد وفاة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر لأيام، وأثارت قصته حزن العالم العربي.