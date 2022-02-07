بدء تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور كبير للمواطنين والمسؤولين

01:46 م الإثنين 07 فبراير 2022
بدء تشييع جثمان الطفل ريان وسط حضور كبير للمواطنين والمسؤولين

الطفل ريان

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وكالات:

انطلقت منذ قليل عملية تشييع جثمان الطفل المغربي الراحل ريان وسط حضور جماهيري غفير.

وقضى الطفل ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، نحو 100 ساعة داخل حفرة بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، 5 أيام، عانى خلالها من نزيف في رأسه بسبب ارتطامه بالصخور أثناء سقوطه.

وكان جثمان الطفل نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد إخراجه من البئر وفق أحد أقاربه، ويحتمل أن يكون خضع لتشريح طبي.

وأظهرت المعاينات الطبية التي أجراها الفريق الطبي الذي دخل إلى النفق لاستخراج الطفل ريان، أنه كان يعاني من كسور في الرقبة والعمود الفقري.

وبعدما حبست مأساة ريان البالغ خمسة أعوام، الأنفاس خلال الأيام التي استغرقتها عملية معقّدة للوصول إليه، خلّفَ انتشاله ميتا موجة من الحزن والأسى في المغرب والعالم.

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