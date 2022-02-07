الإمارات وإسرائيل يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون

01:40 م الإثنين 07 فبراير 2022
الإمارات وإسرائيل يبحثان سبل تعزيز علاقات التعاون

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أبوظبي –( أ ش أ):

بحث رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي الدكتور علي راشد النعيمي، الذي يزور إسرائيل حاليا، مع وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد اليوم الاثنين سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد الجانبان - حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات - أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين البلدين وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون، مضيفين أن هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار الاقتصادي والتنمية لدى دول وشعوب المنطقة.

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Asha
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