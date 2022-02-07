عدم اكتمال النصاب القانوني لجلسة البرلمان العراقي المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية

بغداد- (بي بي سي):

قررت رئاسة مجلس النواب العراقي تحويل الجلسة التي كانت مخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية إلى جلسة تداولية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ولم يحضر العديد من نواب الكتل والأحزاب السياسية الجلسة بعد يوم من قرار المحكمة الاتحادية العراقية وقف إجراءات ترشيح السياسي الكردي البارز هوشيار زيباري بسبب اتهامات بالفساد ترجع إلى زمن توليه وزارة المالية قبل نحو 6 سنوات.

وجرى العرف في العراق منذ سقوط حكم صدام حسين أن يخصص منصب رئيس الجمهورية للأكراد.