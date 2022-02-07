منظمات حقوقية تنتقد قيام جهاز الأمن القطري بـمنع مواطنين من حق السفر بشكل تعسفي

12:55 م الإثنين 07 فبراير 2022
منظمات حقوقية تنتقد قيام جهاز الأمن القطري بـمنع مواطنين من حق السفر بشكل تعسفي

علم قطر

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الدوحة- (بي بي سي):

قالت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن جهاز أمن الدولة القطري منع أربعة مواطنين على الأقل من السفر، تعسفاً وإلى أجلٍ غير مسمى، دون إجراءات قضائية أو سند قانوني واضح".

وبحسب المنظمتين الحقوقيتين فقد اعتقلت قوات أمن الدولة أحد الرجال في أكتوبر 2020 بعد أن نشر تغريدات تنتقد منع السفر التعسفي ضده وضد آخرين، وما يزال محتجزاً.

وبحسب المنظمتين فإن جهاز أمن الدولة "فرض منع السفر دون أي إجراء قانوني، وفي بعض الحالات تحدى فعلياً أوامر القضاء. كما تعرض أحد الرجال لعقوبات مالية، شملت تجميد حساباته المصرفية. وقد أسفرت هذه العقوبات التعسفية عن أضرار مادية ونفسية للأشخاص المعنيين وأُسرهم".

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