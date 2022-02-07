فيديو وصور.. المغرب يشيع الطفل ريان إلى مثواه الأخير

12:12 م الإثنين 07 فبراير 2022
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عمارة:

شيع أهالي المغرب، اليوم، جثمان الطفل ريان إلى مثواه الأخير، بعد أن أُخرج ميتاً من بئر علق فيها خمسة أيام في مأساة هزت العالم.

وشيع الأهالي جنازة ريان في قرية إغران التي كانت مسرحاً للحادث شمال المملكة المغربية.

وكان جثمان الطفل قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، لكن لم يعرف رسمياً ما إذا خضع لتشريح طبي أم لا.

من جهة أخرى، بدأت السلطات المغربية أمس أعمال ردم البئر التي سقط فيها ريان والنفق الذي تم حفره للوصول إليه وإخراجه.

المغرب الطفل ريان جنازة ريان أهالي المغرب وفاة الطفل ريان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد: تقلبات جوية لمدة يومين تبدأ في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا