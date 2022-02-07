فيديو وصور.. المغرب يشيع الطفل ريان إلى مثواه الأخير
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كتب- محمد عمارة:
شيع أهالي المغرب، اليوم، جثمان الطفل ريان إلى مثواه الأخير، بعد أن أُخرج ميتاً من بئر علق فيها خمسة أيام في مأساة هزت العالم.
وشيع الأهالي جنازة ريان في قرية إغران التي كانت مسرحاً للحادث شمال المملكة المغربية.
وكان جثمان الطفل قد نُقل إلى المستشفى العسكري بالرباط، لكن لم يعرف رسمياً ما إذا خضع لتشريح طبي أم لا.
من جهة أخرى، بدأت السلطات المغربية أمس أعمال ردم البئر التي سقط فيها ريان والنفق الذي تم حفره للوصول إليه وإخراجه.
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