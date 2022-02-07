حماس تطلق حملة لإغاثة الفلسطينيين في شمال لبنان

بيروت-( د ب أ):

أطلقت حركة "حماس" حملة لإغاثة الفلسطينيين في شمال لبنان، بحضور ممثلين عن الأحزاب اللبنانية، والفصائل الفلسطينية واللجان والمؤسسات، وحشد من أبناء المخيمات.

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم الاثنين عن المسؤول السياسي للحركة في الشمال أحمد الأسدي قوله إن حملة "حماس يد تقاوم ويد تغيث" ستشمل 4500 عائلة، التي ستحصل على تقديمات غذائية وغيرها، بالإضافة الى تركيب عشرات أنظمة الإنارة لعشرات العائلات المعوزة، وخصوصا تلك التي بين أفرادها من يعانون أمراضا مزمنة، ورزمة من المشاريع العامة يعلن عنها تباعا.

وأشار إلى أن "اللاجئ الفلسطيني في لبنان يتأثر بالأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد"، داعيا السلطات اللبنانية إلى "إعادة النظر في تشريعات تحد من إعطاء اللاجئ حقوقه المدنية" معتبرا،أن "لا مشروع لديه إلا العودة إلى فلسطين".

وتمنى الأسدي أن "يخرج لبنان معافى من أزمته الاقتصادية والاجتماعية، فقوة لبنان من قوة القضية الفلسطينية"، مطالبا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بـ "أخذ دورها الحقيقي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في لبنان عبر إقرارها خطة عمل تصل إلى مستوى التعبير عن الشكل الحقيقي للتخفيف من المعاناة والمأساة التي يتخبط فيها أهلنا وشعبنا في المخيمات، ولا سيما تأمين الأموال اللازمة لاستكمال عملية لإعمار مخيم نهر البارد وتقديم التعويضات للأحياء الجديدة".

وأكد الاسدي أن "خيار المقاومة هو الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني"، مشددا على "أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية هي الخيار الوحيد لإنهاء الانقسام"، معتبرا أن "العمل المشترك ضرورة للحفاظ على أمن واستقرار المخيمات في الشمال".