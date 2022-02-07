الفريق الإيراني المفاوض يعود غدا إلى فيينا ... ورفع العقوبات يبقى "الخط الأحمر"

11:38 ص الإثنين 07 فبراير 2022
الفريق الإيراني المفاوض يعود غدا إلى فيينا ... ورفع العقوبات يبقى "الخط الأحمر"

علم ايران

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

طهران- (د ب أ):

يعود الفريق الإيراني المفاوض يوم غد الثلاثاء إلى فيينا لاستئناف المفاوضات الرامية لإعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده القول :"فريق التفاوض الإيراني موجود في طهران لإجراء المشاورات اللازمة، وسيغادر إلى فيينا غدا ... ونتوقع اتخاذ القرارات الضرورية من جانب واشنطن".

وأكد أن موضوع رفع العقوبات هو "خط أحمر" بالنسبة لإيران، وشدد على أن بلاده "تتوقع أن تشهد خطوات عملية لإثبات ما تعتبره الولايات المتحدة خطوات حسن نية".

وكان مسؤول أمريكي بارز أعلن الجمعة الماضية أن الحكومة الأمريكية أعادت إعفاءً من العقوبات يسمح للدول بالتعاون مع إيران في المشروعات النووية السلمية، وذلك قبيل مرحلة من المتوقع أن تكون حاسمة في المفاوضات النووية.

إلا أن إيران ردت بأنها ما زالت تحتاج إلى ضمانات من واشنطن لإحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية، ووصفت الرفع المحدود للعقوبات الأمريكية بأنه "جيد ولكن ليس كافيا". وقال وزير خارجيتها حسين أمير عبداللهيان إن مفاوضات فيينا شهدت تطورات إيجابية لكنها ما زالت لا تلبي توقعات طهران.

وتوقفت المفاوضات في فيينا في نهاية يناير الماضي لكي يعود الدبلوماسيون إلى بلادهم للتشاور.

إيران فيينا الاتفاق النووي الإيراني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. انخفاض الحرارة وسقوط أمطار.. الأرصاد: تقلبات جوية لمدة يومين تبدأ في هذا الموعد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا