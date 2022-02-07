كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 9ر394 مليون

08:18 ص الإثنين 07 فبراير 2022
كورونا حول العالم: إجمالي الإصابات 9ر394 مليون

جامعة جونز هوبكنز الأمريكية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 9ر394 مليون إصابة حتى صباح اليوم الاثنين.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 394 مليونا و 884 ألف حالة.وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و 739 ألف وفاة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

جامعة جونز هوبكنز إجمالي الإصابات كورونا حول العالم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | كورونا في 24 ساعة| 2301 إصابة جديدة.. وحصيلة ضخمة للإصابات في إفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا