مقتل 8 أشخاص على الأقل في حادث انقلاب حافلة بالمكسيك

06:55 ص الإثنين 07 فبراير 2022
مقتل 8 أشخاص على الأقل في حادث انقلاب حافلة بالمكسيك

شرطة المكسيك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب


مكسيكو سيتي- (د ب أ):

قتل 8 أشخاص على الأقل جنوب مدينة كانكون الساحلية المكسيكية إثر انقلاب حافلة، وفقا لما ذكرته السلطات القضائية يوم الأحد.

وأوضح المدعي العام لولاية "كوينتانا رو" أن هناك عددا آخر أصيب في الحادث.

وانحرفت حافلة المسافات الطويلة عن الطريق وانقلبت على طريق سريع بالقرب من بلدة "إل تينتال"، على بعد 70 كيلومترا جنوب غرب كانكون.

ويجري حاليا التحقيق في اسباب الحادث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الحافلة اصطدمت بشاحنة، ولكن السبب الفعلي للحادث غير معروف حتى الآن.

وتم تحرير العديد من الركاب من داخل الحافلة بعد أن حوصروا بداخلها، وأشارت التقاريرإلى وجود سائحين من بين الجرحى.

ووفقا للتقارير فإن الحافلة كانت متجهة من كانكون باتجاه مدينة ميريدا.

انقلاب حافلة المكسيك مقتل 8 أشخاص

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2301

إصابات اليوم

59

وفيات اليوم

3321

متعافون اليوم

439651

إجمالي الإصابات

22936

إجمالي الوفيات

372332

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل | كورونا في 24 ساعة| 2301 إصابة جديدة.. وحصيلة ضخمة للإصابات في إفريقيا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا