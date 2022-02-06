صحف عالمية تبرز نصيحة صلاح لأبو جبل قبل تسديدة ماني لركلة الجزاء

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وكالات:

أبرزت صحف عالمية متخصصة في الرياضة، لقطة الدولي المصري محمد صلاح، خلال نصيحته حارس المرمى محمد أبو جبل، قبل تسديد لاعب السنغال ساديو ماني ركلة الجزاء في الدقائق الأولى من مباراة النهائي في بطولة إفريقيا المقامة في الكاميرون.

وكتبت صفحة "جول" على "فيس بوك"، أن "محمد صلاح لديه نصيحة لجباسكي قبل أن يضيع ماني ركلة الجزاء".

وقالت "ديلي ميل سبورت"، إن صلاح يمرر نصيحة لجباسكي قبل تسديد ماني ركلة الجزاء".

وكان منتخب مصر صعد للمباراة النهائية عقب الفوز على منتخب الكاميرون بركلات الترجيح حيث انتهت المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

في المقابل، حجز المنتخب السنغالي بطاقة العبور للمباراة النهائية عقب الفوز الذي تحقق على حساب منتخب بوركينا فاسو بنتيجة (3-1).

تشكيل مصر: محمد أبو جبل - إمام عاشور - محمد عبد المنعم - محمود حمدي "الونش" - أحمد أبو الفتوح - حمدي فتحي - محمد النني - عمرو السولية - عمر مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.

تشكيل السنغال: إدوارد ميندي - بونا سار - كاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - ساليو سيس - نامبليس ميندي - ادريسا جاي - شيخو كوياتيه -إسماعيلا سار - فامارا دييدهيو - ساديو ماني.

تفاصيل المباراة

تسبب محمد عبد المنعم في ضربة جزاء لصالح منتخب السنغال في الدقيقة الرابعة بعد عرقلة اللاعب ساليو سيس ليحصل مدافع منتخب مصر على بطاقة صفراء.

أبو جبل يتألق ويتصدى ضربة جزاء في الدقيقة السابعة بعدما نفذ ساديو ماني الكرة لكن أبو جبل يواصل بريقه في ضربات الجزاء.

اسماعيلا سار هدد مرمى منتخب مصر بتسديدة في الدقيقة 12 من حدود منطقة الجزاء لكن لا جديد أبو جبل يواصل حفاظه على نظافة شباكه.

منتخب السنغال واصل محاولاته في الدقيقة 18 بعد تمريرة عرضية أرضية من إسماعيلا سار تمر من أمام لاعبي مصر وساديو ماني وتخرج الكرة رمية تماس.

فرصة جديدة من منتخب السنغال في الدقيقة 23 بعد عرضية من الخطير إسماعيلا سار لكن ماني يتأخر في الوصول للكرة وتمر الكرة رمية تماس لصالح مصر لتظل النتيجة سلبية.

25 دقيقة تمر من أحداث المباراة والمنتخب المصري يحاول السيطرة على الكرة وسط ضغط كبير من المنتخب السنغالي.

مهارة رائعة من محمد صلاح في الدقيقة 28 بعد مراوغة مدافعي منتخب السنغال ليسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء لكن ميندي يتصدى للكرة.

أخطر فرص منتخب مصر في الدقيقة 42 عن طريق القائد محمد صلاح بعدما راوغ من جهة اليمين ليسدد كرة قوية لكن ميندي يتألق ويبعد الكرة لضربة ركنية.