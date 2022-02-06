سوليفان: الصين ستتحمل بعض التكاليف إذا غزت روسيا أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الصين ستتحمل بعض التكاليف إذا أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا، وذلك بعد يومين من إظهار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جينبينج لتعزيز وحدتهما ضد "التدخل" الغربي.

وأضاف سوليفان في تصريحات لشبكة "إن بي سي" نقلها موقع "أكسيوس" أن على الصين "حساب ذلك وهي تفكر في ارتباطاتها مع الحكومة الروسية".

وعندما سئل اليوم الأحد عما إذا كانت الصين "ستكون عرضة لأي عقوبة إذا ساعدت روسيا على الالتفاف حول العقوبات، رد سوليفان قائلا "إن العقوبات ستؤثر على بكين لأنها ستطبق على النظام المالي لروسيا الذي يشرك بالطبع الاقتصاد الصيني".

وأوضح أن "الصين سيكون أمامها خيار ما إذا كانت تمتثل للعقوبات أم لا، و إذا اختارت عدم الالتزام فبالطبع هناك عقوبات تترتب على ذلك".