ولي عهد أبوظبي يعزي هاتفيا ملك المغرب في وفاة الطفل ريان

أبوظبي - (أ ش أ):

قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه وصادق مواساته بوفاة الطفل ريان خالد أورام الذي فارق الحياة إثر سقوطه في بئر وبقائه عالقا فيه عدة أيام.

وقال آل نهيان - خلال اتصال هاتفي مع العاهل المغربي الملك محمد الخامس اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذي تابع قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية.. كما تقدم بالتعازي والمواساة إلى والدي الفقيد وأفراد أسرته وكل الشعب المغربي في هذا المصاب.. سائلا المولى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأشاد ولي عهد أبوظبي بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات وفرق الدفاع المدني والإنقاذ في المغرب خلال عدة أيام في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل رحمه الله.

من جانبه، أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربي جميعا، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات كل الخير.