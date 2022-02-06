ولي عهد أبوظبي يعزي هاتفيا ملك المغرب في وفاة الطفل ريان

08:37 م الأحد 06 فبراير 2022
ولي عهد أبوظبي يعزي هاتفيا ملك المغرب في وفاة الطفل ريان

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على يوتيوب

أبوظبي - (أ ش أ):

قدم ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعازيه وصادق مواساته بوفاة الطفل ريان خالد أورام الذي فارق الحياة إثر سقوطه في بئر وبقائه عالقا فيه عدة أيام.

وقال آل نهيان - خلال اتصال هاتفي مع العاهل المغربي الملك محمد الخامس اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - "إنه تلقى ببالغ الحزن نبأ وفاة الطفل ريان الذي تابع قصته الإنسانية باهتمام خلال الأيام الماضية.. كما تقدم بالتعازي والمواساة إلى والدي الفقيد وأفراد أسرته وكل الشعب المغربي في هذا المصاب.. سائلا المولى أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأشاد ولي عهد أبوظبي بالجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات وفرق الدفاع المدني والإنقاذ في المغرب خلال عدة أيام في محاولاتها لإنقاذ حياة الطفل رحمه الله.

من جانبه، أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لولي عهد أبوظبي لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه مصاب الشعب المغربي جميعا، متمنيا له دوام الصحة والعافية ولدولة الإمارات كل الخير.

هذا المحتوى من

Asha
محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الطفل ريان المغرب ملك المغرب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
2278

إصابات اليوم

52

وفيات اليوم

2001

متعافون اليوم

430480

إجمالي الإصابات

22735

إجمالي الوفيات

362525

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

محتوي مدفوع

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • مباشر |نهائي كأس الأمم.. مصر - السنغال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا