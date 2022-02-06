واشنطن تهدد بوقف مشروع "نورد ستريم 2" إذا غزت روسيا أوكرانيا

واشنطن - (د ب أ)

هددت الحكومة الأمريكية روسيا مجددًا بوقف مشروع خط أنابيب الغاز الألماني الروسي "نورد ستريم 2" في حالة غزو أوكرانيا.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان لمحطة "إن بي سي" الأمريكية اليوم الأحد: "إذا غزت روسيا أوكرانيا، بطريقة أو بأخرى فإن "نورد ستريم 2" لن يمضي قدما وتفهم روسيا أننا نسقنا مع حلفائنا".

وردا على سؤال حول ما إذا كان المستشار الألماني أولاف شولتس سيتعهد علنا بمثل هذا الإجراء خلال زيارته الأولى إلى واشنطن يوم الاثنين، قال سوليفان: "سأترك المستشار الألماني يتحدث عن نفسه".

وظهرت شكوك حول التحالف عبر الاطلسي ويرجع ذلك جزئيا إلى التزام برلين بمشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 مع روسيا الذي انتقدته الولايات المتحدة ودول أوروبا الشرقية بشدة.