سفير مصر في السودان يبحث مع عضو بمجلس السيادة العلاقات الثنائية

الخرطوم - (أ ش أ):

بحث سفير مصر في السودان السفير حسام عيسى مع عضو مجلس السيادة يوسف جاد كريم، اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال السفير حسام عيسى - في تصريحات صحفية - "إنه استعرض مع عضو مجلس السيادة الحقائق الخاصة علاقات البلدين في المجالات التجارية والاقتصادية والسياسية وغيرها، وتحديدا العلاقات التجارية والفائدة الكبيرة التي تعود على البلدين من تلك العلاقات".

وأضاف أن الصادرات المصرية بالنسبة للسودان تتمثل في أدوات وأدوية ومواد كيماوية وأغذية ومواد البناء والأسمنت والحديد، وغيرها من المواد التي تساعد في دعم الاقتصاد السوداني، كما تساهم الواردت السودانية في دعم الاقتصاد والتجارة بين البلدين.

وأوضح أن اللقاء تناول كافة أوجه التعاون الثنائي فيما يتعلق بمساهمة مصر في جهود التنمية السودانية في تلك الفترة المهمة، خاصة ما يتعلق بالكهرباء والربط الكهربائي الذي تقدمه مصر للسودان بطاقة 70 ميجاوات ستزيد إلى 300 ميجاوات ثم ألف ميجاوات.

ولفت السفير حسام عيسى إلى أن اللقاء تطرق إلى وسائل التعاون الأخرى، مثل المنح الدراسية وربط السكك الحديد والأدوية والفرق الطبية وعلاج مصابي الثورة، وتم الاتفاق على أن علاقات البلدين أزلية ومستمرة لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.