شولتس يواصل رفضه القاطع لتوريد أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا

06:47 م الأحد 06 فبراير 2022
شولتس يواصل رفضه القاطع لتوريد أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا

المستشار الألماني أولاف شولتس

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برلين - (د ب أ)

واصل المستشار الألماني أولاف شولتس رفضه القاطع لتوريد أسلحة ألمانية إلى أوكرانيا.

وقبل وقت قصير من مغادرته لألمانيا متوجها إلى أمريكا في أول زيارة رسمية لها منذ توليه مهام منصبه الجديد، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، اليوم الأحد:" الحكومة الألمانية تتبع منذ سنوات عديدة مسارا واضحا مفاده أننا لا نورد (أسلحة) إلى مناطق الأزمات وأننا لا نورد أسلحة فتاكة أيضا إلى أوكرانيا".

وفي إشارة إلى المستشارة الألمانية السابقة انجيلا ميركل، قال شولتس: "هذا ما حافظت عليه سابقتي وقد كان هذا أمرا صائبا وسيظل صائبًا".

وأكد شولتس أن أغلبية الألمان تنظر إلى هذا الأمر بنفس الطريقة بالضبط، لكنه أشار إلى وجود تصريحات أخرى صاخبة في الرأي العام: "غير أن التزامي هو أن أفعل ما هو في مصلحة الشعب الألماني، وما يراه مواطنو بلادنا في هذه القضية".

تجدر الإشارة إلى أن هناك شركاء شرقيين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وكذلك ساسة في الولايات المتحدة يتهمون شولتس بممارسة ضغوط أقل من اللازم على روسيا في الأزمة الأوكرانية.

أولاف شولتس توريد أسلحة أوكرانيا ألمانيا

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