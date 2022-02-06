وصول دفعة جديدة من القوات الأمريكية الإضافية لبولندا

وارسو - (د ب أ)

وصلت دفعة جديدة من القوات الأمريكية الجديدة إلى بولندا بعد ظهر اليوم الأحد وذلك في إطار ما أعلنته الولايات المتحدة عن تعزيز الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا.

جاء ذلك وفقًا لما أظهرته صور نشرتها محطة "تي في إن 24" من المطار الواقع في ياشونكا جنوب شرقي بولندا القريبة من مدينة ريزوف.

من جانبه، قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك خلال استقبال القوات الأمريكية إن الردع والتضامن هما أفضل رد على "السياسة العدوانية" لروسيا.

وكانت أول دفعة من القوات الأمريكية الإضافية وصلت إلى بولندا مساء أمس السبت.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن زيادة عدد القوات الأمريكية في أوروبا لتعزيز الجبهة الشرقية لحلف الناتو نظرا لتكثيف تواجد القوات الروسية بالقرب من أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يتم نقل 2000 جندي أمريكي إضافي من الولايات المتحدة إلى أوروبا، ووصل إلى ألمانيا 300 جندي بالفعل.